Фото: официальный Инстаграм-аккаунт администрации Динского района
В Динской построят 37 контейнерных площадок
В Динской специалисты администраций района и сельского поселения обследовали территории станицы, после чего выбрали 37 точек, где появятся контейнерные площадки для мусора.
На их организацию, обустройство и содержание в этом году из районного бюджета выделено 2 миллиона 100 тысяч рублей.
На площадках разместят контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, еще на нескольких появятся раздельные – для пластика или бумаги. Установку планируют завершить до конца 2019 года.
Комментарии