Фото: официальный сайт администрации Динского района
В Динской построят новый детский сад. Несколько фактов о нем
В Динской на территории ЖК “Белые Росы” построят детский сад.
Рассказываем, что уже известно о проекте.
- Детский сад будет на 250 мест. Это 12 групп для мальчиков и девочек раннего, младшего и дошкольного возраста.
- В любой группе будут спальная комната, групповая и буфетная зоны, раздевалка, туалет.
Кроме этого построят кухню, прачечную и залы: для занятий музыкой и физической культурой.
- На улице установят детские площадки с теневыми навесами, павильоны, чтобы хранить инвентарь. Территория и безопасность воспитанников будет контролироваться при помощи камер видеонаблюдения.
- Строительство ведется на участке 6304 кв.м.
- Новое дошкольное учреждение – одна из главных задач на 2020 год, которую необходимо выполнить.
По статистике администрации муниципалитета, переуплотненность в садах – 40%.
В очереди 3400 детей с 3 до 7 лет, из этого числа 1300 детей проживает в Динской.
- 1 июня на земельном участке уже заложили первый камень. Сделали это глава Динского района Евгений Пергун и председатель совета директоров компании-застройщика «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.
- Средства на здание детского сада выделил «ЮгСтройИмпериал».
Напомним, в прошлом году в Динском районе построен детский сад в Новотитаровской.
В 2020-м, кроме дошкольного учреждения в Динской, планируют приступить к реализации детского сада на 125 мест в Зарождении.
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