В Динской построят новый детский сад. Несколько фактов о нем

В Динской на территории ЖК “Белые Росы” построят детский сад.

Рассказываем, что уже известно о проекте.

Детский сад будет на 250 мест. Это 12 групп для мальчиков и девочек раннего, младшего и дошкольного возраста.

В любой группе будут спальная комната, групповая и буфетная зоны, раздевалка, туалет.

Кроме этого построят кухню, прачечную и залы: для занятий музыкой и физической культурой.

На улице установят детские площадки с теневыми навесами, павильоны, чтобы хранить инвентарь. Территория и безопасность воспитанников будет контролироваться при помощи камер видеонаблюдения.

Строительство ведется на участке 6304 кв.м.

Новое дошкольное учреждение – одна из главных задач на 2020 год, которую необходимо выполнить.

По статистике администрации муниципалитета, переуплотненность в садах – 40%.

В очереди 3400 детей с 3 до 7 лет, из этого числа 1300 детей проживает в Динской.

1 июня на земельном участке уже заложили первый камень. Сделали это глава Динского района Евгений Пергун и председатель совета директоров компании-застройщика «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

Средства на здание детского сада выделил «ЮгСтройИмпериал».

Напомним, в прошлом году в Динском районе построен детский сад в Новотитаровской.

В 2020-м, кроме дошкольного учреждения в Динской, планируют приступить к реализации детского сада на 125 мест в Зарождении.