В Динской повредили машину в гараже. Ищут свидетелей
В новогодние праздники по Динской прокатилась волна попыток и непосредственно ограблений автомобилей.
1 января примерно в 9-10 часов утра на улице Красной, 107, в гаражах многоквартирного дома попытались проникнуть в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета, который стоял в гараже.
Как рассказывает владелец машины, злоумышленники выдавили стекло, а также помяли водительскую дверь.
«Дело в том, что двери в гараж я еще не успел поставить, поэтому эти люди беспрепятственно зашли туда. Ногами пытались выбить стекло. На нем и на двери даже остались отпечатки обуви», - объясняет мужчина.
Он обнаружил свое авто в таком виде в 13.10 того же дня и сразу вызвал полицию.
Как выяснилось позже, соседи слышали шум, но не придали этому значение.
Если вам что-то известно о данном преступлении, владелец авто просит сообщить ему об этом по телефону: 8 (966) 740-16-53 — Сергей.
О других случаях ограблений авто в Динской можно прочесть в этом материале.
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