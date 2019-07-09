В Динской появились баки для раздельного сбора отходов

В Динской появились баки для раздельного сбора отходов

В Динской появились баки для раздельного сбора отходов

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7 часов назад Баки мусорныеДинскаяДинской районМусороуборочная компанияНовости Динского районаРаздельный сбор ТКОТКО

В Динской появились первые контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщает администрация Динского района, «Мусороуборочная компания» установила баки для сбора бумаги по следующим адресам:

  • угол улиц Красной – Широкой;

  • угол улицы Жлобы – переулка Украинского;

  • ул. Театральная, 11;

  • ул. Тельмана, 147 (МКД);

  • территория спорткомплекса «Аполлон»;

  • угол улиц Октябрьской – Новой (МКД);

  • ул. Гоголя, 127 (МКД);

  • ул. Кирова, 116 (МКД);

  • территория администрации муниципального образования Динской район.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 43 минуты назад

А смысл? Потом всё равно в одну кучу сбросят. Это работает при наличии мусороперерабатывающих заводов. А так - очередная видимость прогресса от власти. Вы парьтесь, делитель. И верьте в великого Пу.

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Динчанин
Динчанин 41 минуту назад

Или просто кто-то нагреется на макулатуре за счёт вашей движухи

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