В Динской появились баки для раздельного сбора отходов
В Динской появились первые контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщает администрация Динского района, «Мусороуборочная компания» установила баки для сбора бумаги по следующим адресам:
угол улиц Красной – Широкой;
угол улицы Жлобы – переулка Украинского;
ул. Театральная, 11;
ул. Тельмана, 147 (МКД);
территория спорткомплекса «Аполлон»;
угол улиц Октябрьской – Новой (МКД);
ул. Гоголя, 127 (МКД);
ул. Кирова, 116 (МКД);
территория администрации муниципального образования Динской район.
Комментарии
А смысл? Потом всё равно в одну кучу сбросят. Это работает при наличии мусороперерабатывающих заводов. А так - очередная видимость прогресса от власти. Вы парьтесь, делитель. И верьте в великого Пу.
Или просто кто-то нагреется на макулатуре за счёт вашей движухи