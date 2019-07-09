В Динской появились баки для раздельного сбора отходов

В Динской появились первые контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщает администрация Динского района, «Мусороуборочная компания» установила баки для сбора бумаги по следующим адресам:

угол улиц Красной – Широкой;

угол улицы Жлобы – переулка Украинского;

ул. Театральная, 11;

ул. Тельмана, 147 (МКД);

территория спорткомплекса «Аполлон»;

угол улиц Октябрьской – Новой (МКД);

ул. Гоголя, 127 (МКД);

ул. Кирова, 116 (МКД);

территория администрации муниципального образования Динской район.