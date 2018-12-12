В Динской появились новые автобусы

ИП Медведев обновил подвижной состав. На маршрутах №№ 3, 4, 5, 6, 7 появилось по одному новому автобусу ПАЗ Вектор Next, которые оборудованы средствами для маломобильных групп граждан (инвалидов, мам с колясками). Всего на маршрут уже вышли 5 новых машин.

Сделано это для того, чтобы увеличить вместительность транспортных средств и заменить старые ПАЗы.

В первом полугодии 2019 года планируется также закупить новые автобусы для маршрутов №№ 13, 14, 15.