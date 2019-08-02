В Динской появились новые автобусы и изменился перевозчик

В редакцию «РВС» с самого утра начали поступать звонки от жителей станицы Динской с вопросом о том, правда ли, что изменился перевозчик. И что теперь будет с проездными, которые приобрели на август пассажиры.

Как стало известно журналисту «РВС», новым перевозчиком стало ООО «СВП» (г. Краснодар, ул. Московская, дом 5, корпус 2, офис 313).

С 1 августа маршруты № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 станицы Динской обслуживает эта организация.

ООО «СВП» выиграло аукцион и заключило контракт на осуществление пассажирских перевозок.

На линию вышли автобусы средней вместимости, оборудованные электронными табло, системами ГЛОНАСС, а также пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщил журналисту «РВС» исполнительный директор ООО «СВП», было решено, что проездные билеты прошлого перевозчика в новых автобусах будут действительны, об этом оповещены все водители.

Телефон ООО «СВП» 8 (861) 944-13-44.