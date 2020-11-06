Фото: администрация Динского района
В Динской появится единый центр для подготовки спортсменов
Стало известно, что еще построят в будущем на территории возле стадиона в Динской.
Об этом рассказал глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в социальных сетях сегодня, 6 ноября.
Там появится спортивный кластер, на одной территории будет:
- легкоатлетический манеж;
- большая парковка;
- многофункциональные спортивные площадки с зоной воркаута и теннисных кортов;
- центр единоборств;
- в перспективе гостиницы с реабилитационным центром.
Существующий стадион реконструируют.
“В процессе реализации объекты будут объединяться под одним краевым учреждением и использоваться как единый центр для подготовки профессиональных спортсменов по различным видам спорта со всего края и кластер для занятий физкультурой и спортом жителей станицы Динской”, – сообщил глава муниципалитета.
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