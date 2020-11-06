В Динской появится единый центр для подготовки спортсменов

В Динской появится единый центр для подготовки спортсменов
Фото: администрация Динского района

В Динской появится единый центр для подготовки спортсменов

  119
8 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районЕдиный центр подготовки спортсменов в ДинскойНовости Динского районаСпортивный кластер в Динской

Стало известно, что еще построят в будущем на территории возле стадиона в Динской.

Об этом рассказал глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в социальных сетях сегодня, 6 ноября.

Там появится спортивный кластер, на одной территории будет:

  • легкоатлетический манеж;
  • большая парковка;
  • многофункциональные спортивные площадки с зоной воркаута и теннисных кортов;
  • центр единоборств;
  • в перспективе гостиницы с реабилитационным центром.

Существующий стадион реконструируют.

“В процессе реализации объекты будут объединяться под одним краевым учреждением и использоваться как единый центр для подготовки профессиональных спортсменов по различным видам спорта со всего края и кластер для занятий физкультурой и спортом жителей станицы Динской”, –  сообщил глава муниципалитета.

Комментарии