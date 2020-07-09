В Динской поезд зацепил подростка

Сегодня, 9 июля 2020 года, подписчики инстаграма «РВС» прислали фото происшествия на железной дороге. На нем видно, что на старом переезде стоит поезд, а возле него скорая и люди.

Кто пострадал, автор фото не знал. Позже скинули ссылку на видео в соцсетях. Оказалось, что под поезд попал 16-летний подросток.

"Вот что бывает, когда люди ходят на переезде в наушниках", – высказал мнение автор видео. Мужчина рассказывает за кадром, что поезд сильно гудел, но парень не слышал. "Слава богу, живой!" – добавляет очевидец.

Как уточнили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, парень был травмирован в 16.50 пассажирским поездом "Адлер - Нижневартовск". Несовершеннолетний пострадавший получил различные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в Динскую ЦРБ.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На так называемом старом переезде железную дорогу часто переходят и переезжают на велосипедах местные жители, несмотря на таблички с запретом.