В Динской пожарные провели акцию «Мое безопасное лето»





1 июня, в Международный день защиты детей, Динской пожарно-спасательный гарнизон совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками ОНД и ПР по Динскому району на фонтанной площади станицы Динской провели Всероссийскую акцию «Мое безопасное лето». Цель ее - популяризация культуры безопасного поведения в летний период среди подрастающего поколения.

Так, была организована выставка аварийно-спасательного оборудования. Заместитель начальника отряда – начальник части Максим Кустов провел беседу на тему: «Безопасный отдых в летний период. Подготовка к летним каникулам. Правила поведения в природной среде, в том числе на водных объектах. Правила действий при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей».

Максим Кустов поздравил с Международным днем защиты детей и пожелал всем учащимся Динского района, чтобы сезон летних каникул был безопасным и позитивным.



