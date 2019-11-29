В Динской произошло тройное ДТП

Сегодня, 29 ноября, на пересечении улиц Октябрьская и Кирова в Динской произошло ДТП.

Водитель «Шевроле» двигался по Кирова со стороны Коммунальной в сторону Красной. Перед ул. Октябрьской он не уступил дорогу ВАЗу, который ехал по главной.

«Шевроле» отбросило на обочину, где автомобиль столкнулся со стоящей там «Маздой».

В результате ДТП пострадали водители ВАЗа и «Мазды». Первый получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, второй — сотрясение головного мозга. Оба доставлены в Динскую ЦРБ, им назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые водители! Помните, что с начала ноября улица Октябрьская (от Гоголя до Садовой) стала главной. Будьте предельно внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения.», – обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.