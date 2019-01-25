В Динской прокуратура закрыла пансионат в частном доме
В редакцию поступил телефонный звонок от женщины, которая пожаловалась на пансионат «Родные люди», находящийся в станице Динской.
«Там жуткая вонь, грязь. Как-то были у родственника. Мало того, что отвратительная еда, так отношение еще хуже. Старики жалуются. Это же настоящее мучение для пожилых людей!» - негодует читательница.
Также она рассказывала, что приехать в гости к своим родственникам почти нереально — к ним попросту не пускают, ссылаясь на то, что другие родственники этого же человека попросили никого к нему не проводить. «А люди там живут со всего края. Представьте, родственники приехали километров за 200-300, привезли передачу для пожилого человека, а их и на порог не пустили. Что же это такое?!» - недоумевает женщина.
«РВС» направила официальный запрос в прокуратуру Динского района, чтобы узнать, поступали ли к ним жалобы на пансионат и проводится ли проверка по данному факту.
Помощник прокурора района Елена Хатунцева предоставила следующие сведения:
«Прокуратурой Динского района проведена проверка незаконного осуществления деятельности в пансионате «Родные люди».
Установлено, что в арендованном частном доме гражданин предоставлял социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием.
Прокуратурой района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности и профилактической работы проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности.
Проверка показала, что в пансионате допускались нарушения пожарной безопасности, санитарные нормы не соблюдались.
Вышеуказанные нарушения явились основанием для обращения прокурора округа в суд с иском о запрете деятельности пансионата до полного устранения нарушений закона.
11 января 2019 года решением Динского районного суда требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время проверка показала, что незаконная деятельность пресечена, большинство пожилых людей направлены в свои семьи».
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