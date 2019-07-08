В Динской пропал пожилой инвалид

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Динской Анастасия. В воскресенье, 7 июля, она обнаружила, что ее дядя ушел из дома, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Пропавшему 66 лет, он инвалид с детства, не разговаривает. Отзывается на имя Вова. Никогда не уходил из дома. Мог посидеть на лавочке у двора. Проживает по улице Береговой.

Скорее всего, одет в серо-зеленые бриджи, сетчатую зеленоватую рубашку, обычные черные резиновые шлепки, мог быть в белой кепке. Волосы короткие, черные. На голове много крупных родинок. Небрит, борода густая, седая.

Семья пропавшего написала заявление в полицию, полицейские приступили к поискам.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба связаться с родственниками по телефонам:

8(952)869-05-53

8(928)044-17-49