В Динской прошел митинг, посвященный освобождению района (фото)
11 февраля 1943 года после тяжелых и кровопролитных боев, которые унесли жизни многих, Динской район освободили от немецко-фашистской оккупации. В эту дату динчане вспоминают подвиг Красной Армии, которая своим упорным и отважным наступлением смогла вытеснить фашистов с территории Динского района.
7 февраля 1943 года – советские войска 31-й стрелковой дивизии стремительным наступлением освободили Васюринскую и Старокорсунскую станицы. Именно с этого момента началось освобождение района.
9 февраля 389-я дивизия 37-й армии под командованием Леонида Александровича Колобова освободила станицу Пластуновскую,
10 февраля 295-я дивизия освободила Старомышастовскую.
11 февраля 1943 года стала свободной и станица Динская.
В этот день на мемориальной площади станицы Динской прошел митинг, посвященный освобождению Динского района. На нем присутствовали представители администрации района, волонтеры, юнармейцы, школьники и ветераны.
Со своим словом выступили глава Динского района Евгений Пергун, глава станицы Динской Виталий Литвинов, председатель Совета муниципального образования Юрий Ильченко, председатель совета ветеранов Валентина Прокопова и священник Свято-Троицкого храма Динской отец Алексию.
Евгений Пергун сердечно поприветствовал собравшихся на площади, пожелал долгого и крепкого здоровья ветеранам, и выразил надежду, что все последующие поколения не забудут подвиг наших предков.
Наши отцы и деды показали всему миру, что значит быть настоящими гражданами. Доказали, что любовь к своей земле сильнее самого жестокого врага. Низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла, за мирное небо, за возможность мирно жить на цветущей, хлебосольной и свободной кубанской земле. От всего сердца желаю всем динчанам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вашим семьям
Также на митинге прошла торжественная церемония всекубанской акции «Наша Великая Победа». Суть ее заключается в запечатывании двух гильз-капсул. Одну из них наполняют землей с мест боев и воинских захоронений, в другую закладывают послания участников Великой Отечественной войны потомкам, которую откроют в 2045 году — в столетие со Дня Победы.
Комментарии