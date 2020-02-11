В Динской прошел митинг, посвященный освобождению района (фото)

11 февраля 1943 года после тяжелых и кровопролитных боев, которые унесли жизни многих, Динской район освободили от немецко-фашистской оккупации. В эту дату динчане вспоминают подвиг Красной Армии, которая своим упорным и отважным наступлением смогла вытеснить фашистов с территории Динского района.

7 февраля 1943 года – советские войска 31-й стрелковой дивизии стремительным наступлением освободили Васюринскую и Старокорсунскую станицы. Именно с этого момента началось освобождение района.



9 февраля 389-я дивизия 37-й армии под командованием Леонида Александровича Колобова освободила станицу Пластуновскую,



10 февраля 295-я дивизия освободила Старомышастовскую.



11 февраля 1943 года стала свободной и станица Динская.

В этот день на мемориальной площади станицы Динской прошел митинг, посвященный освобождению Динского района. На нем присутствовали представители администрации района, волонтеры, юнармейцы, школьники и ветераны.

Со своим словом выступили глава Динского района Евгений Пергун, глава станицы Динской Виталий Литвинов, председатель Совета муниципального образования Юрий Ильченко, председатель совета ветеранов Валентина Прокопова и священник Свято-Троицкого храма Динской отец Алексию.

Евгений Пергун сердечно поприветствовал собравшихся на площади, пожелал долгого и крепкого здоровья ветеранам, и выразил надежду, что все последующие поколения не забудут подвиг наших предков.