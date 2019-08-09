В Динской прошел плановый рейд судебных приставов, ГИБДД и налоговой службы

9 августа в Динской ФССП совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели рейд по выявлению должников и неплательщиков. Такие мероприятия проводятся регулярно, их главная задача — пресечь неуплату налогов, долгов и алиментов.

За сегодняшний рейд сотрудники Федеральной службы судебных приставов проверили 32 транспортных средства. Был наложен арест на два автомобиля и один телефон. В сумме была выявлена неуплаты на 181 тыс. руб. Также было выписано 5 повесток на явку в отдел ФССП.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой инспекции призывают граждан вовремя оплачивать налоги, счета и долги во избежание последствий.