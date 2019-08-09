В Динской прошел плановый рейд судебных приставов, ГИБДД и налоговой службы
9 августа в Динской ФССП совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели рейд по выявлению должников и неплательщиков. Такие мероприятия проводятся регулярно, их главная задача — пресечь неуплату налогов, долгов и алиментов.
За сегодняшний рейд сотрудники Федеральной службы судебных приставов проверили 32 транспортных средства. Был наложен арест на два автомобиля и один телефон. В сумме была выявлена неуплаты на 181 тыс. руб. Также было выписано 5 повесток на явку в отдел ФССП.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой инспекции призывают граждан вовремя оплачивать налоги, счета и долги во избежание последствий.
Комментарии
Абсолютное беззаконие!!! Что ГАИ, что фссп грубо нарушают данными акциями действующее законодательство, регламентирующее их деятельность. Прокурор, ты куда смотришь????
О чем, вы говорите... Беззаконие у нас в Краснодарском крае зашкаливает.... Что хотят, то и делают... Управы нет ни какой..