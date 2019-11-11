В Динской прошел разрешенный митинг (видео)

7 ноября в Динской на площади у киноцентра прошел разрешенный митинг, посвященный 102 годовщине Октябрьской социалистической революции.

Каждый желающий мог выступить и рассказать о том, что его волнует. Затронули вопросы экологии, первый секретарь Динского районного комитета КПРФ Юрий Медведев высказался по поводу переработки твердых и жидких бытовых отходов в Динской, отметил состояние реки Кочеты, где, по его словам, происходит неконтролируемый сброс вредных веществ. Поговорил и о приватизации муниципальных предприятий.

На мероприятие приехал и депутат совета Южно-Кубанского сельского поселения Анатолий Русских. В своей речи он упомянул проблемы, с которыми, по его мнению, сегодня приходится бороться в поселке. Он сказал о безработице, об отсутствии детских садов, медицинской скорой помощи. Затронул вопросы произвола и коррупции в сфере строительства многоквартирных домов. Строительство жилого фонда, по его словам, ведется с грубыми нарушениями существующего законодательства. В своей речи он требовал составить генеральный план развития инженерных сетей и коммуникаций, обеспечить население необходимыми энергоресурсами. Для многодетных семей в рамках федеральных программ выделить земельные участки.

На митинге также присутствовали жители Мичуринского сельского поселения. Жительница Агронома Анна Бухта от группы лиц высказалась против результатов прошедших в сентябре выборов.

Кроме нее, на митинге был и ветеран труда, житель станицы Новотитаровской Борис Казаченко.

«На въезде в Новотитаровскую справа, от кладбища и до железной дороги, красивое зеленое поле. Это поле боя за станицу. 9-12 февраля 1943 года на нем убитыми лежали более 256 воинов советской армии», - рассказал он.

Он призвал неравнодушных добиться того, чтобы это было как-то отмечено.

«Неужели мы не можем поставить камень и написать на нем, что это поле боя 2 гвардейской и 389 стрелковой девизий?», - задал вопрос станичник публике.

В своем обращении он подчеркнул, что по всему району необходимо совершенствовать аллеи славы.

В конце митинга первый секретарь КПРФ зачитал резолюцию. Кроме предложения решить раннее упомянутые проблемы, в ней говорилось о создании общественной комиссии по контролю за экологической обстановкой в Динском районе, о проведении проверки качества питания в детских садах и школах, о разработке плана действий по обеспечению жильем обманутых дольщиков и многом другом.

Юрий Медведев отметил, что данная резолюция будет отредактирована, дополнена и отправлена Владимиру Путину.