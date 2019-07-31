В Динской прошел рейд судебных приставов, ГИБДД и налоговой





Сегодня, 31 июля 2019 года, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции и ГИБДД проводили рейд по выявлению должников.

На улице Красной станицы Динской инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, затем приставы с помощью специальной программы проверяли госномера и данные водителей на наличие задолженности.

Как сообщил журналистам сотрудник ФССП, арест накладывается, если есть долг более 3 тысяч рублей.

В ходе проверки максимальная задолженность составила 108 тысяч рублей, минимальная — 500 рублей.

В одном случае долг на юридическое лицо составил 34.5 тысячи рублей, но, как оказалось, он числится за предыдущим собственником автомобиля.

На одно автотранспортное средство был наложен арест за неуплату коммунальных услуг в размере 14 046 рублей. Машина передана на ответственное хранение должнику.

Такие рейды проводятся регулярно — несколько раз в неделю.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой инспекции призывают вовремя оплачивать счета и долги, дабы избежать подобных инцидентов.



