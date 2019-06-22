В Динской прошла акция в память о начале ВОВ

78 лет назад, в 4 часа утра началась одна из самых страшных войн в истории - Великая Отечественная война. На протяжении многих лет граждане России собираются 22 июня и отдают дань уважения и памяти всем павшим на полях сражений. Динская не стала исключением.

В 4 утра на мемориальной площади Динской собрались все неравнодушные к этой дате люди. Присутствующих поприветствовали председатель Динского районного совета ветеранов Валентина Прокопова, заместитель главы администрации Динского района Владимир Зыба, заместитель председателя Совета муниципального образования Динской район Надежда Тараскина и представитель молодежи Анна Гагина. После их речи и минуты молчания, к мемориальному огню были возложены свечи и цветы.