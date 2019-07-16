В Динской прошли комплексные учения МЧС (фото)

В Динской прошли комплексные учения МЧС (фото)

В Динской прошли комплексные учения МЧС (фото)

  149
3 часа назад ДинскаяДинской районМЧСМЧС ДинскаяМЧС Краснодарского краяНовости ДинскойПожарСмотр МЧСУчения МЧС

6 июля в Динской на поляне за стадионом прошли комплексные учения в рамках подведения итогов деятельности системы МЧС за прошедший период и постановке задач на последующий. На них присутствовали руководители пожарно-спасательных гарнизонов, отделов надзорной деятельности, инспекторы по маломерным судам со всего края, руководство главного управления МЧС по Краснодарскому краю и руководство Динского района.

После общего сбора сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами – скорой помощью, ГИБДД, казачьей дружиной – отработали три случая: пожар в результате несанкционированной врезки в нефтепровод группой преступников, ликвидация загорания автомобиля при ДТП – с водителем и без и пожар на открытой местности. Все три случая были оперативно отработаны сотрудниками МЧС с наивысшим профессионализмом.

Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

На учениях присутствовал руководитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев, который поблагодарил весь личный состав МЧС Динского района вместе с сотрудниками других ведомств.

Я увидел слаженность действий, оперативность реагирования и управленческих решений. Очень понравилось, что сегодня здесь идет развитие добровольной составляющей — участие добровольцев и дружин казачества. Ничего показного в этих мероприятиях я не увидел, и это очень радует. Потому что жизнь не стоит на месте, и, если мы не будем решать вопросы оперативности в таких ситуациях, то последствия могут быть трагичными.
Руководитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев

Комментарии