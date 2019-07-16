В Динской прошли комплексные учения МЧС (фото)
6 июля в Динской на поляне за стадионом прошли комплексные учения в рамках подведения итогов деятельности системы МЧС за прошедший период и постановке задач на последующий. На них присутствовали руководители пожарно-спасательных гарнизонов, отделов надзорной деятельности, инспекторы по маломерным судам со всего края, руководство главного управления МЧС по Краснодарскому краю и руководство Динского района.
После общего сбора сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами – скорой помощью, ГИБДД, казачьей дружиной – отработали три случая: пожар в результате несанкционированной врезки в нефтепровод группой преступников, ликвидация загорания автомобиля при ДТП – с водителем и без и пожар на открытой местности. Все три случая были оперативно отработаны сотрудниками МЧС с наивысшим профессионализмом.
На учениях присутствовал руководитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев, который поблагодарил весь личный состав МЧС Динского района вместе с сотрудниками других ведомств.
Я увидел слаженность действий, оперативность реагирования и управленческих решений. Очень понравилось, что сегодня здесь идет развитие добровольной составляющей — участие добровольцев и дружин казачества. Ничего показного в этих мероприятиях я не увидел, и это очень радует. Потому что жизнь не стоит на месте, и, если мы не будем решать вопросы оперативности в таких ситуациях, то последствия могут быть трагичными.
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