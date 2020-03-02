В Динской прошли масленичные гулянья (фото)

1 марта в Комсомольском парке станицы Динской прошли ежегодные масленичные гулянья. В парк пришли сотни динчан вместе со своими родными и близкими проводить зиму и встретить весну, а заодно поесть вкусных блинов и выпить горячий чай.

Даже погода, которая была довольно пасмурной в этот день, иногда пропускала теплые лучи солнца. Всюду дымились самовары, играли дети, ходили аниматоры в костюмах животных и существ отечественного фольклора по типу Бабы-Яги и играла русская народная музыка.

В центре парка состоялось театрализованное представление прощания с зимой, в котором принимали участие творческие вокальные коллективы из разных уголков района. Людей собралось достаточно много, и все как один говорили, что праздник в этом году удался. Некоторые динчане отмечали, что мероприятие в Комсомольском парке заметно оживило у людей праздничное настроение, создав подобающую атмосферу традиционных русских гуляний, так как за долгие годы все проводимые торжества в одном и том же месте — на фонтанной площади, успели «приесться».

Помимо коллективов культурных учреждений, в парке присутствовали стенды рукодельников и ярмарки школьников Динской, где ребята продавали различные сладости и блины.