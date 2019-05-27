В Динской прошло Первенство района по спринтерскому бегу

21-22 мая 2019 года в станице Динской на стадионе «Кубань» прошло первенство МО Динской район по спринтерскому бегу среди молодежи в трех возрастных группах. Разыгрывалось 30 комплектов медалей. Впервые за несколько последних лет в программу соревнований включили прыжки в длину с разбега.

Участие в спортивных мероприятиях приняли более 110 детей из разных поселений Динского района – ст. Динской, п. Украинского, с. Первореченского, ст. Старомышастовской, ст. Васюринской.

В результате соревнований самыми быстрыми в своих возрастных группах стали: Павел Бочкарев, Роман Халангот, Данил Финенко, Роман Отвагин, Светлана Кожухова, Юлия Отвагина, Алена Серова, Виктория Бедаш, Алина Пензина, Дарья Смирнова, Виолетта Попова, Александр Огурцов, Данил Коваленко, Алена Кожемякина, Дарья Орлов, Ксения Мочалина, Дмитрий Израилев, Виталий Павлов, Виталий Балари – воспитанники ДЮСШ № 1; Маргарита Рютина – воспитанница ДЮСШ № 3; Ярослав Белый, Сергей Васильченко, Максим Холмогоров – воспитанники БОУ СОШ № 26.



