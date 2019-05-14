В Динской проведут бесплатную вакцинацию животных от бешенства

В целях профилактики и предотвращения возникновения бешенства, которое опасно как для животных, так и для людей, 16 мая 2019 года с 10.00 специалистами ГБУ "Ветуправление Динского района" будет проводиться вакцинация домашних животных (кошек, собак) против данного заболевания.

Проходить она будет в районе ДНТ "Садовод", ДНТ "Дачник", ДСНТ "Труд".

Вакцинация бесплатна.

Специалисты ГБУ "Ветуправление Динского района" будут одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверения.