В Динской провели День вывода советских войск из Афганистана

В ознаменовании 31-ой годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана на мемориале Динской состоялся митинг «Память нетленна».

К присутствующим обратился заместитель главы администрации Динского района по вопросам социального развития Александр Фисун:

«На этом митинге мы вновь вспоминаем тех, кого нет и отдаём слова глубокой благодарности всем, кто несёт до сих пор память о той далёкой войне».

Председатель Динской районной общественной организации ветеранов Афганистана Иван Щеглов напомнил всем о военно-патриотическом воспитании:

«Мне хочется обратиться к молодёжи. Сейчас вы являетесь продолжателями тех великих традиции советских наших войнов. В этом году мы отмечаем великую дату - 75 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата, которая будет отмечаться не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье».

Со словами благодарности выступила председатель районного совета ветеранов Валентина Николаевна Прокопова.

На протяжении всего митинга выступающие благодарили бойцов, исполнявших свой воинский долг за пределами отечества, обращались с тёплыми словами к матерям, потерявших своих сыновей.

После присутствующие возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Текст и фото: Регина Петросян