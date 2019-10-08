В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»

25 октября в «Молодежном центре» Динской в 15.00 пройдет традиционный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер». В программу мероприятия войдут следующие направления:

рок;

рэп;

современный танец;

уличный танец и др.

Заявки на участие принимаются до 20 октября по адресу: ул. Красная, 72а.

Главная цель фестиваля — вовлечение молодежи в творческую деятельность, выявление талантов в современных видах исполнительского искусства.

Первый этап будет проходить на районном уровне. После него победители отправятся представлять Динской район на следующем краевом этапе, который состоится 1 ноября в Тимашевском районе.

Подробную информацию можно получить по телефону 6-22-19.