В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»

В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»
Фото: twitter.com

В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»

  86
7 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районМолодежный фестивальМолодежный центр ДинскойНовости Динского районаСвежий ветерФестиваль молодежиФестиваль современного молодежного творчестваФестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер»

25 октября в «Молодежном центре» Динской в 15.00 пройдет традиционный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер». В программу мероприятия войдут следующие направления:

  • рок;

  • рэп;

  • современный танец;

  • уличный танец и др. 

Заявки на участие принимаются до 20 октября по адресу: ул. Красная, 72а. 

Главная цель фестиваля — вовлечение молодежи в творческую деятельность, выявление талантов в современных видах исполнительского искусства.

Первый этап будет проходить на районном уровне. После него победители отправятся представлять Динской район на следующем краевом этапе, который состоится 1 ноября в Тимашевском районе. 

Подробную информацию можно получить по телефону 6-22-19.

Комментарии