В Динской пройдет ярмарка вакансий

19 февраля с 12 до 13 часов пройдет ярмарка вакансий для военнослужащих запаса и членов их семей, безработных граждан. Адрес: станица Динская, улица Красная, 152, актовый зал Динского механико-технологического техникума.

Цели ярмарки :

информирование об имеющихся вакансиях, условиях работы, уровне оплаты труда, содействии в подборе наиболее подходящих вариантов трудоустройства в ходе непосредственного общения с работодателем;

предоставление информации об учебной базе края, о возможности подготовки, переподготовки, повышении квалификации;

предоставление юридической консультации в рамках законодательства о труде, а также по организации предпринимательской деятельности;

профориентационное тестирование по определению профессиональных предпочтений и склонностей, помощь в составлении резюме;

групповое консультирование о возможности содействия в трудоустройстве, о порядке оказания государственных услуг службы занятости.

Все услуги Центра занятости населения в Динском районе бесплатны. Дополнительная информация по телефону 8 (86162) 6-33-95.