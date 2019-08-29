Воспитанники секции бокса.
В Динской ребят приглашают на бесплатные занятия по боксу
Детско-юношеская спортивная школа проводит набор мальчиков и девочек от 6 лет в секцию бокса.
В программу обучения входит:
- Воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем социальной активности молодых людей;
- искусство ведения поединка;
- общефизическая, специальная и спортивная подготовка;
- участие в спортивных соревнования.
Занятия бесплатные.
Спортивная школа №3
ст. Динская, ул. Октябрьская, 2
8-918-026-25-99
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