В Динской ребят приглашают на бесплатные занятия по боксу

В Динской ребят приглашают на бесплатные занятия по боксу
Воспитанники секции бокса.

В Динской ребят приглашают на бесплатные занятия по боксу

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7 часов назад Бесплатные занятия боксомБоксГазета РВСДинскаяДинской районЗанятия боксомНовостиСпорт

Детско-юношеская спортивная школа проводит набор мальчиков и девочек от 6 лет в секцию бокса.

В программу обучения входит:

  • Воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем социальной активности молодых людей;

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  • искусство ведения поединка;
  • общефизическая, специальная и спортивная подготовка;
  • участие в спортивных соревнования.

Занятия бесплатные.

Спортивная школа №3
ст. Динская, ул. Октябрьская, 2
8-918-026-25-99

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