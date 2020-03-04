В Динской сбили несовершеннолетнюю девочку

3 марта в 15.30 в Динской на пересечении ул. Коммунальной и Школьной произошло ДТП. Водитель автомобиля “Лада” двигался со стороны Гоголя в сторону Калинина, при проезде перекрестка сбил несовершеннолетнюю девочку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

“Уважаемые пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите проезжую часть по пешеходному переходу, убедившись в безопасности, не рискуйте своей жизнью. Отдельно хочется обратиться к родителям юных участников дорожного движения! Регулярно проводите разъяснительные беседы со своими детьми. Объясните им, чем могут обернуться невнимательность на дороге и нарушение ПДД”, - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.