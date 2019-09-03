В Динской сегодня вспомнят жертв терактов в Беслане

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно (с 2005 года) отмечают в России 3 сентября. Он напрямую связан с событиями в Беслане (1-3 сентября 2004 года).

В этот день вспоминают жертв терактов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебного долга.

Трагедия в Беслане стала одной из самых страшных в истории современной России — на торжественной линейке в честь Дня знаний было захвачено более 1100 заложников.

Три безумно долгих дня их удерживали в спортзале без воды и еды.

3 сентября 2004 года около 13:05 в школьном спортзале прогремели несколько взрывов, чуть позже возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось.

После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности начался штурм.

Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, из них 186 детей. Были ранены более 800 человек.

Одним из тех, кто отдал свою жизнь, спасая чужие, стал наш земляк Андрей Туркин. Он был офицером группы спецназа «Вымпел».

Получив ранение, лейтенант не покинул своих однослуживцев и продолжил бой.

Андрей Туркин во время штурма захваченной школы в Беслане героически погиб, накрыв своим телом гранату, которую бросил террорист.

Посмертно 29-летний военный был награжден званием Героя России.

В Динской школа №1, а также улица, где прошло детство героя, носят его имя.





Сегодня в станице Динской, на площади перед кинотеатром «40 лет Победы», в 19.00 часов состоится гражданская акция. Пройдет минута молчания, динчане зажгут свечи в память о погибших во время терактов, вспомнят героев.