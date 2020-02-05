В динской школе принуждают закупаться медицинскими масками?

В редакцию «РВС» обратилась обеспокоенная мама школьника, который учится в БОУ СОШ №2. По ее словам, администрация школы объявила о том, что теперь все дети и педагоги должны быть в масках на занятиях. При этом закрывать школу на карантин никто не собирается, и всё, что нужно делать родителям — закупать маски и на свой страх и риск отправлять детей в школу.





«РВС» связалась с администрацией БОУ СОШ №2. Там доходчиво объяснили, что данное сообщение не является постановлением или распоряжением. Руководство школы лишь рекомендует учащимся и педагогам пользоваться масками во время посещения занятий. Связано это с тем, что администрация школы обеспокоена вспышкой ОРВИ в районе, и не хочет распространения вируса среди своих подопечных. Массово закупать маски никто не заставляет, делается это в добровольном порядке. В администрации школы отметили, что в самое ближайшее время дополнительно сообщат родителям всю информацию.