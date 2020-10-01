В динской школе сократили уроки и отменили питание до 5 октября

Сегодня, 1 октября, к нам стали массово поступать обращения от родителей учеников АОУ СОШ № 4 станицы Динской. «Можете объяснить, что такого произошло в школе, что отменили школьное питание для всех до 5 октября? Что за эпидситуация и почему именно сейчас?» – пишет мама одного из учащихся.

Детей перевели на сокращенные занятия. С чем это связано, мы узнали у заместителя главы администрации муниципального образования Динского района Александра Фисуна.

Как нам объяснили, в школе два повара ушли на больничный с диагнозом ОРВИ. В этот период школьная столовая работать не будет. Управлением образования администрации МО Динского района был подписан приказ об организации обучения. И с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения, возникновения и распространения инфекционного заболевания в детском коллективе, согласно нормам СанПиН*, принято не превышать 3,5 часа нахождения ребенка в образовательном учреждении с 01.10.2020 года по 05.10.2020 года включительно (по СанПиНу, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов).

*СанПиН 2.4.5.2409-08, пункт 6.8

Наталья Бережная