В Динской школьник обматерил учителя и пытался выгнать из класса

В Динской школьник обматерил учителя и пытался выгнать из класса
Фото: скриншот с видео.

В Динской школьник обматерил учителя и пытался выгнать из класса

  39
21 минуту назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОбматерил учителяПерепалкаУчитель ученикШкола №2

По родительским чатам станицы Динской распространяется видео. В комментариях пишут, что на нем ученик 6 класса и учитель географии 2 школы. Мальчик вступил в перепалку с педагогом не сдерживая себя в высказываниях. Это вызвало шок у всех, кто просмотрел ролик. Причина такого срыва осталась неизвестна.

Заместитель директора школы №2 коротко прокомментировала, что ситуация взята под контроль администрацией учебного заведения и управления образования Динского района.


Комментарии