В Динской школьник обматерил учителя и пытался выгнать из класса

По родительским чатам станицы Динской распространяется видео. В комментариях пишут, что на нем ученик 6 класса и учитель географии 2 школы. Мальчик вступил в перепалку с педагогом не сдерживая себя в высказываниях. Это вызвало шок у всех, кто просмотрел ролик. Причина такого срыва осталась неизвестна.

Заместитель директора школы №2 коротко прокомментировала, что ситуация взята под контроль администрацией учебного заведения и управления образования Динского района.



