В Динской школьники сделали напоминания для пешеходов

1 ноября сотрудники Госавтоинспекции вместе с учащимися 4 школы вышли на улицы Динской, чтобы разместить напоминания для прохожих. Перед пешеходными переходами с помощью трафаретов они нанесли надписи «Остановись», «Сними наушники», «Не беги». Мероприятие проводилось в рамках IV этапа целевой профилактической акции «Внимание – дети!».



«Уважаемые жители Динского района! Помните, что безопасность юных участников дорожного движения в большинстве случаев зависит от взрослых. Научите своих детей правильно переходить проезжую часть, регулярно проводите разъяснительные беседы на тему дорожной безопасности, при перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства, соблюдайте скоростной режим. Не забываейте, что являетесь примером для своих детей, поэтому не нарушайте правила дорожного движения», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.





