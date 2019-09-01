В Динской сильно избили ребенка
Вчера вечером, 31 августа, при неизвестных обстоятельствах в станице Динской избили 13-летнего парня.
Как рассказал журналисту «РВС» отец пострадавшего, в таком состоянии в начале девятого вечера, вернувшись с работы, его нашла возле дома мать.
«По голове сильно били. В больнице зашивали рот. Когда спрашивают, что случилось — молчит как рыба. Мы не можем понять, что именно случилось, где его так избили. Сейчас появилась информация, что это произошло на улице Школьной», - объяснил мужчина.
Фото ребенка после зашития раны.
В Динской ЦРБ подтвердили, что в 21.17 госпитализировали этого ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица. Состояние пациента стабильное.
Из ЦРБ было направлено уведомление в полицию.
Правоохранители сообщили журналисту, что в данный момент проводится проверка по этому делу.
Комментарии
Найти, посадить и не щадить, не в коем случае. Подонки
Вот именно!!!!!! Ни какой пощады
И поверьте ! Будет административный штраф 500 руб ! Будет всем плевать ,чем обернуться эти травмы ! Очень жаль (. Звери ,добрее людей ( этих отморозков и их родителей ,которые так воспитали ) . Поставить свечку им за здравие ,чтоб живьём сгнивали !
Эсли вили смертную казнь поверте таких вещей не происходило, а сейчас знают что останутся без наказоным или штраф, люди будте добрей что свами происходит что вами движет
Какие дети жестокие и безжалостные, ублюдки их родители, яблоко от яблони не далеко падает