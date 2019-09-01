В Динской сильно избили ребенка

В Динской сильно избили ребенка
Таким парня вчера вечером обнаружила мать.

В Динской сильно избили ребенка

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14 часов назад ДинскаяДинской районИзбили ребенка в ДинскойНовостиПоиск свидетелейПолицияПреступлениеЦРБ

Вчера вечером, 31 августа, при неизвестных обстоятельствах в станице Динской избили 13-летнего парня.

Как рассказал журналисту «РВС» отец пострадавшего, в таком состоянии в начале девятого вечера, вернувшись с работы, его нашла возле дома мать.

«По голове сильно били. В больнице зашивали рот. Когда спрашивают, что случилось — молчит как рыба. Мы не можем понять, что именно случилось, где его так избили. Сейчас появилась информация, что это произошло на улице Школьной», - объяснил мужчина.

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Фото ребенка после зашития раны.

В Динской ЦРБ подтвердили, что в 21.17 госпитализировали этого ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица. Состояние пациента стабильное.

Из ЦРБ было направлено уведомление в полицию.

Правоохранители сообщили журналисту, что в данный момент проводится проверка по этому делу.

Комментарии

Сергей
Сергей 12 часов назад

Найти, посадить и не щадить, не в коем случае. Подонки

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11
Константин
Константин 4 часа назад

Вот именно!!!!!! Ни какой пощады

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0
Ирина
Ирина 4 часа назад

И поверьте ! Будет административный штраф 500 руб ! Будет всем плевать ,чем обернуться эти травмы ! Очень жаль (. Звери ,добрее людей ( этих отморозков и их родителей ,которые так воспитали ) . Поставить свечку им за здравие ,чтоб живьём сгнивали !

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0
Ашот
Ашот 3 часа назад

Эсли вили смертную казнь поверте таких вещей не происходило, а сейчас знают что останутся без наказоным или штраф, люди будте добрей что свами происходит что вами движет

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0
Инна
Инна Сергей 3 часа назад

Какие дети жестокие и безжалостные, ублюдки их родители, яблоко от яблони не далеко падает

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