Новые светофоры в Динской сначала включили, но потом выключили

“В Динской на углу Калинина и Красной включили светофор”, – стали сообщать динчане.

Но как оказалось, ненадолго.

Журналист “РВС” вышла на данный перекресток, со световыми устройствами возились специалисты. Спустя 5 минут ее пребывания на месте, их снова отключили.

Как выяснилось, рабочие просто протестировали и включили светофоры на режим желтого сигнала. Говорят, чтобы водители привыкли. Возможно, запустят в понедельник 19 октября.

Но и нескольких минут хватило, чтобы понять: к такому регулированию движения готовы не все. Мы стали свидетелями, как в основном на красный свет переходят дети, не замечая включенный запрещающий сигнал.















