В Динской сносят здание, возведенное с нарушениями
Недавно возведенное строение на улице Садовой сносят. Предположительно в этом здании должен был разместиться фитнес-центр. Как удалось выяснить «РВС», разрешительные документы у застройщика имелись, но строение возведено со значительными нарушениями.
Вопрос самостроев актуален для Динского района. Борьба с нерадивыми застройщиками активно велась еще три года назад. Тогда глава Динского района и представители ответственных отделов проводили рейды по выявлению самовольного строительства на территории Динского района.
К жесткой борьбе с нарушителями призывал губернатор Краснодарского края.
Напомним, ранее «РВС» писала о самострое, возведенном на улице Красной в райцентре. Тогда представитель администрации пояснил, что при возведении данного многоквартирного дома допущен целый ряд нарушений:
- не было получено разрешение на строительство;
- нарушены все пожарные регламенты;
- качество постройки вызывает сомнения в связи с тем, что не было никакого строительного надзора согласно законодательству РФ;
- при строительстве многоквартирного дома должны быть предусмотрены парковки, территория для отдыха, детские игровые площадки и т. д. Площадь данного участка составляет всего 1810 квадратных метров и он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Технические условия получены именно для частного дома – разрешение на водоснабжение и водоотведение, мощность электроснабжения – 15 кВт, при том, что на одну квартиру нужно не менее 3 кВт, а квартир там ориентировочно 30 штук.
Комментарии
Ну и когда намечен снос многоэтажки по ул.Красной? Или ещё не договорились )))