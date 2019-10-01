В Динской снова завелся онанист?

Осень в самом разгаре — поэтому, возможно, у некоторых людей с отклонениями начались обострения. 1 октября в редакцию «РВС» обратились сотрудники одного из магазинов в центре Динской с интересной жалобой.

В 13.00 в магазин на улице Пролетарской зашел нездорового вида мужчина в красной куртке и с рюкзаком. Невнятная речь, беззубый рот, тонкий голос, сильный тремор рук. Начав беседу с продавцами, он представился, рассказал, что якобы приехал из Кореновска. После продолжительного диалога, со слов сотрудников магазина, мужчина запустил руку в штаны и начал самоудовлетворяться. После того, как на него обратили внимание, незнакомец из Кореновска поспешно ретировался на улицу. Продавцы успели сфотографировать его из окна. После этого небольшого приключения, мужчина зашел в ещё несколько магазинов. Правда, ничего непристойного там он уже не делал. Как сообщил один из очевидцев, в Кореновске этот мужчина довольно известен подобными выходками. Полицию никто не стал вызывать, однако предупредить о подобном происшествии стоит. «РВС» уже писала о подобных инцидентах в Динской год назад.