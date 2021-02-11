В Динской собака покусала ребенка. Хозяйку животного оштрафовали

В семье из Динской ребенка укусила собака, которая с ними же и проживает. После инцидента хозяйка с животным вынуждена была обратиться в ветеринарное управление. Из-за отсутствия у собаки прививки от бешенства, в отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении. Ее оштрафовали на 500 рублей.

В Россельхознадзоре пояснили так: “Все, у кого есть домашние кошки и собаки должны привить их от бешенства. Это обезопасит вас и ваших питомцев. В данном случае, собака не была привита, что является нарушением требований к содержанию домашнего животного*. Из-за того, что собака проявила агрессию, хозяйку привлекли к административной ответственности.”

* ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утв. начальником Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.М. Авиловым 18.06.1996 № 23.