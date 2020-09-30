В Динской столкнулись два автомобиля. Пострадал один из водителей

Вчера утром, 29 сентября, динчане сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Октябрьской и Калинина.

«От удара машина оказалась на тротуаре», – отметили станичники.

Стали известны данные от Госавтоинспекции Динского района.

29 сентября в 09:25 в Динской на пересечении улиц Октябрьской и Калинина произошло ДТП.

Водитель «Хендай Солярис» двигалась со стороны Коммунальной в сторону Красной и не уступила дорогу автомобилю «Хендай IX35», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендай Солярис», у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.