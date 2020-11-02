В Динской ЦРБ работает горячая линия по вопросам, связанных с COVID-19

Теперь по вопросам профилактики, диагностики и организации оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции можно обращаться по единому телефону горячей линии 8(988)-359-31-49.

Об этом в своем официальном аккаунте инстаграмf сообщила Динская ЦРБ.

“Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы по мерам профилактики инфицирования новой коронавирусной инфекцией, расскажут о видах диагностики, используемых для выявления заболевания, а также о порядке оказания медицинской помощи в случае выявления инфекции”, – отметили в медучреждении.