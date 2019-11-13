В Динской улицу Коммунальную открыли для движения

В Динской улицу Коммунальную открыли для движения

В Динской улицу Коммунальную открыли для движения

  121
10 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районКоммунальная ДинскаяНовости Динского районаРемонт дорогРемонт КоммунальнойУлица Коммунальная

Улица Коммунальная в станице Динской вновь открыта для движения. Завершился первый этап реконструкции.

Как сообщает администрация Динского сельского поселения, комплекс мероприятий включал в себя работы по замене дорожного полотна, устройству тротуаров и ремонту водопроводов холодного водоснабжения.

Напомним, летом этого года начался капитальный ремонт улицы Коммунальной. Дорога была перекрыта и автомобилистам приходилось объезжать ее по другим улицам. Жители некоторых улиц сразу ощутили на себе последствия начала реконструкции — поток машин тогда существенно увеличился.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 8 часов назад

Отличный ремонт, приятно посмотреть.Ещё бы движение грузового транспорта запретили - было бы вообще идеально.

Ответить
0
Дачник
Дачник Баян Ширянов 4 часа назад

Ты умник, как я посмотрю. Прежде чем что то запретить, нужно дать что то взамен. Прокатись по гравийке, которая дублирует Коммунальную, несколько раз и езжай на ремонт ходовой. Интересно, а деньги на ремонт Коммунальной не с налогов от грузовиков? Пусть сделают нормальную объездную, а потом запрещают.

Ответить
0