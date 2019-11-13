В Динской улицу Коммунальную открыли для движения

Улица Коммунальная в станице Динской вновь открыта для движения. Завершился первый этап реконструкции.

Как сообщает администрация Динского сельского поселения, комплекс мероприятий включал в себя работы по замене дорожного полотна, устройству тротуаров и ремонту водопроводов холодного водоснабжения.

Напомним, летом этого года начался капитальный ремонт улицы Коммунальной. Дорога была перекрыта и автомобилистам приходилось объезжать ее по другим улицам. Жители некоторых улиц сразу ощутили на себе последствия начала реконструкции — поток машин тогда существенно увеличился.