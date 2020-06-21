В Динской установят бункеры для сбора веток. График вывоза

Администрация Динского сельского поселения организует установку бункеров-накопителей для сбора веток по графику:

22.06.2020 – 24.06.2020:

ул. Комарова - ул. Есенина;

ул. Мичурина - ул. Туркина;

ул. Юности, 37.

25.06.2020 – 28.06.2020:

ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;

л. К. Маркса - ул. Энгельса;

ул. Ужгородская - ул. Малая.

29.06.2020 – 01.07.2020:

ул. Краснодарская - ул. Кирпичная;

ул. Станичная - ул. Чехова;

ул. Береговая - ул. Станичная.

02.07.2020 – 05.07.2020:

ул. Короткая - ул. Хлеборобная;

ул. Первомайская - ул. Чапаева;

ул. Первомайская - ул. Береговая.

06.07.2020 – 08.07.2020:

ул. Заводская - пер. О Кошевого;

ул. Центральная - ул. Автомобилистов;

ул. Лермонтова - ул. Российская;

ул. Тенистая-ул. Российская.

09.07.2020 – 12.07.2020:

ул. Украинская - ул. Черноморская;

ул. Тельмана - ул. Северная;

ул. Суворова - ул. Кутузова.

К утилизации принимаются только ветки длиной не более 50 см.

Запрещены к выбросу рубероид, стекло в любом виде, автошины, биоотходы.

ПАМЯТКА

Жителей Динского района призывают не складировать крупногабаритный мусор в контейнеры.

Что важно знать перед тем, как выкинуть мусор в контейнер?

Контейнеры предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. То есть того мусора, который должен быть упакован людьми в специальный полиэтиленовый пакет или вынесен в ведре и выгружен в контейнер.

На законодательном уровне в характеристике ТКО нет слова о строительных или растительных отходах (например, ветки, листья). Соответственно, оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на их сбор и вывоз. Вывозить обязаны сами жители, у которых этот мусор накопился. Складирование около контейнерных площадок тоже считается нарушением законодательства.

В администрации Динского района напомнили, что за несоблюдение нормы закона о заключении договоров на вывоз ТКО грозит штраф:

для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если договор с регоператором не заключило юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Заключить договор можно в офисе регионального оператора АО «Мусороуборочная компания» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, д. 53/1.

Заказать вывоз крупногабаритного мусора можно также в офисе регионального оператора или в администрации вашего сельского поселения.