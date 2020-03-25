В Динской возле ГИБДД ночью горели две машины

Сегодня ночью, 25 марта, примерно в 00:20 в “РВС” начали поступать сообщения о пожаре в Динской.

“На автопарковке за ГИБДД услышали хлопок, потом второй”, - рассказывают очевидцы.

По их словам, горели автомобили.

В редакцию стали приходить версии пожара. Так, человек, пожелавший остаться анонимно, написал:

“Это личные автомобили сотрудников ДПС - сгорел “Фольксваген Пассат”, а рядом стоящий “Форд” частично пострадал".

Журналист “РВС” обратилась в Динской пожарно-спасательный гарнизон. Там рассказали, что предположительно, причиной пожара является короткое замыкание электропроводки автомобиля.

В организации подтвердили, что одна машина сгорела, другая - частично. Транспортные средства стояли рядом, огонь перекинулся с одного на другое.

По факту случившего "РВС" отправила запрос в ОМВД Динского района.