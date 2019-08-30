В Динской водитель авто сбил 10-летнюю девочку

Вчера, 29 августа, в 15.08 в станице Динской на улице Широкой водитель автомобиля ВАЗ сбил 10-летнюю девочку. Ребенка с различными травмами госпитализировали в Динскую ЦРБ.

ОГИБДД по Динскому району напоминает, что с 19 августа по 6 сентября проводится 3 этап профилактической операции «Внимание, дети!»

«Уважаемые водители, совсем скоро начнется новый учебный год, дети пойдут в школу, будьте предельно внимательны, особенно вблизи образовательных учреждений, торговых и развлекательных центров, а также если у вас в автомобиле находится ребенок», – призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.