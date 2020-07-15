В Динской водитель

Сегодня, 15 июля, примерно в 8.20 в станице Динской на пересечении улиц Коммунальной и Ленина водитель, управляя автомобилем "Мазда", двигался со стороны улицы Красной в сторону улицы Динской. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу велосипедисту, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал велосипедист, получил ушиб мягких тканей головы, ушиб левого плечевого сустава, доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.



