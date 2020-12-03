В Динской водитель сбил 8-летнего пешехода
Подписчики сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня, 3 декабря.
«Сбили ребенка на пешеходном переходе. Пересечение улиц Гоголя и Комсомольской», – написали местные.
«РВС» запросила официальную версию Госавтоинспекции Динского района.
В ведомстве рассказали, что 3 декабря в 13.00 в Динской на Гоголя 31-летний водитель «Лады-Весты» сбил 8-летнего ребенка, который переходил дорогу слева направо по пешеходному переходу. В результате ДТП он получил повреждения в виде ушиба правой руки, ему назначено лабораторное лечение.
«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.
Комментарии
А мальчик точно переходил, а не перебегал?
Я не оправдываю водителя.
Но пешеходы у нас ходят, как бессмертные. Независимо от пола и возраста.
Причем часто родители с детьми.
Надо вдолбить всем, что пешеходный переход - не защита, а лишь место, где вам должны уступить.
Но, как водится, не обязаны.
Водители тоже, процентов 30-40 категорически не включают свет даже в сумерках.
А есть "умники", которые гоняют и в глубоких сумерках обесточенные.
Люди, одумайтесь.