В Динской водитель сбил 8-летнего пешехода

Подписчики сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня, 3 декабря.

« Сбили ребенка на пешеходном переходе. Пересечение улиц Гоголя и Комсомольской», – написали местные.

«РВС» запросила официальную версию Госавтоинспекции Динского района.

В ведомстве рассказали, что 3 декабря в 13.00 в Динской на Гоголя 31-летний водитель «Лады-Весты» сбил 8-летнего ребенка, который переходил дорогу слева направо по пешеходному переходу. В результате ДТП он получил повреждения в виде ушиба правой руки, ему назначено лабораторное лечение.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.