В Динской водитель сбил 15-летнюю девушку

12 сентября в 16:05 в Динской произошло ДТП. Водитель автомобиля «КИА Сeed», двигаясь по Красной со стороны ул. Калинина в сторону ул. Гоголя, наехал на 15-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, у нее сочетанная травма, закрытый перелом таза, закрытый перелом копчика, закрытая черепно-мозговая травма, доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движение. Согласно п. 14.1 ПДД РФ, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, быть более внимательным при подъезде к пешеходным переходам», – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.