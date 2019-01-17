В Динской водитель сбил пешехода и скрылся. Разыскиваются свидетели

Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло вчера, 16 января, ориентировочно в 19.15 на пешеходном переходе на остановке Чапаева вблизи улицы Железнодорожной в станице Динской. Сбили пешехода, виновник скрылся с места происшествия, пострадавшая не помнит ни марку, ни цвет автомобиля.

Пострадавшая в ДТП находится в Динской ЦРБ с сотрясением головного мозга.

Свидетелей происшествия просьба откликнуться и позвонить по номеру телефона 8-965-47-04-631 (дочь Анастасия).

"Неустановленный водитель на пешеходном переходе допустил наезд на женщину , после чего с места ДТП скрылся. Разыскивается иномарка темного цвета. Очевидцев данного происшествия просим сообщить по телефону 8 (961) 510-33-34", - прокомментировали в ОГИБДД по Динскому району.