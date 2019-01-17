В Динской водитель сбил пешехода и скрылся. Разыскиваются свидетели

В Динской водитель сбил пешехода и скрылся. Разыскиваются свидетели
Фото: inlytkarino.ru

В Динской водитель сбил пешехода и скрылся. Разыскиваются свидетели

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6 часов назад АварияДинскаяДинской районДТПНовости Динского районаРазыскиваются свидетели ДТПСбили пешехода

Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло вчера, 16 января, ориентировочно в 19.15 на пешеходном переходе на остановке Чапаева вблизи улицы Железнодорожной в станице Динской. Сбили пешехода, виновник скрылся с места происшествия, пострадавшая не помнит ни марку, ни цвет автомобиля.

Пострадавшая в ДТП находится в Динской ЦРБ с сотрясением головного мозга.

Свидетелей происшествия просьба откликнуться и позвонить по номеру телефона 8-965-47-04-631 (дочь Анастасия).

"Неустановленный водитель на пешеходном переходе допустил наезд на женщину , после чего с места ДТП скрылся. Разыскивается иномарка темного цвета. Очевидцев данного происшествия просим сообщить по телефону 8 (961) 510-33-34", -  прокомментировали в ОГИБДД по Динскому району.

Комментарии

Петр
Петр 5 часов назад

Найти ублюдка!!!!!!!И наказать!!!!!!Сбил чипуха,будь добр ответь!!!!!!Осла кусок!!!!!

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