В Динской водитель сбил женщину на велосипеде

В Динской водитель сбил женщину на велосипеде
Фото: пресс-служба ГИБДД Динского района

В Динской водитель сбил женщину на велосипеде

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10 часов назад Газета РВСГИБДД Динского районаГосавтоинспекция Динского районаДинской районДТП в ДинскойНовости Динского района

3 мая подписчики «РВС» в социальных сетях сообщили о том, что в Динской сбили женщину. 

В ГИБДД района журналисту сообщили, что ДТП произошло в 16.15.

Водитель «Тойоты-Камри» двигался по второстепенной дороге со стороны улицы Комсомольской в сторону Гоголя и не уступил дорогу женщине на велосипеде, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала велосипедистка, у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.  Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки. От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!» – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 2 часа назад

Время не зря указали. Велосипедистка после 16 должна была быть дома?

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