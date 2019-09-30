В Динской "Водоканал" не собирается чинить прорыв трубы
27 сентября в редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что три дня назад на участке улицы Береговой, в районе домов 124-126 прорвало трубу. Решать проблему, по ее словам, службы приехали только на второй день. В итоге просто перекрыли воду и уехали. Без нее люди в домах 124-126 на Береговой жили два дня. Сегодня жительница вновь обратилась в редакцию, жалуясь на те же самые проблемы. Воду снова включили, но надолго ли? Динчанка рассказала, что их, жителей этих участков, заставляют ремонтировать за свои средства.
Мы обратились в ООО «Водоканал» Динского сельского поселения. Нам сообщили, что трубу прорвало в переулке, где находится абонентская водопроводная линия, поэтому в обязанности «Водоканала» ремонт не входит. Они обслуживают только магистральные центральные сети. Специалисты подтвердили тот факт, что единственный выход из этой ситуации — собрать личные средства жителей и отремонтировать трубу самим. Тем временем вода продолжает стекать вниз по улице, затапливая фундамент домов и создавая неудобства.
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