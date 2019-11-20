В Динской выбрали самую обаятельную и привлекательную маму

В Динской выбрали самую обаятельную и привлекательную маму

В Динской выбрали самую обаятельную и привлекательную маму

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6 часов назад Газета РВСДень материДинскаяДинской районКонкурсКультурно-досуговый центрНовости Динского района

В культурно-досуговом центре станицы Динской 20 ноября прошел второй районный конкурс «Самая обаятельная и привлекательная мама», приуроченный к наступающему Дню матери. В конкурсе приняли участие 9 мам с разных станиц района. Они должны были продемонстрировать жюри и гостям свои человеческие и материнские качества в нескольких состязательных блоках: «Визитка», «Поделка», «Вопрос-ответ», «Творчество» и «Дефиле».Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

В составе жюри были директор государственного бюджетного учреждения «Динской комплексный центр социального обслуживания населения» Вера Ромашенко, начальник комиссии по делам несовершеннолетних в Динском районе Алла Алаторцева, заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Динской комплексный центр социального обслуживания населения» Наталья Гиренко, заместитель начальника по вопросам социальной защиты населения Инна Кирдяшкина, заведующий отделением помощи семье и детям Елена Кравченко и ведущий специалист управления по вопросам семьи и детства Оксана Ткачева. Image titleImage titleImage titleImage title

На протяжении нескольких часов конкурсантки самостоятельно и вместе со своими детьми выступали перед публикой. Спектр творческого подхода был самым разнообразным — от стихотворений, в которых в каждой строке заложена искренняя и теплая нота любви к своим детям и семье, до экзотических восточных танцев и кулинарных шедевров, приготовленных совместными усилиями с детьми. В некоторые, особенно эмоциональные моменты выступлений, мамы даже не могли сдержать от слез от переизбытка чувств, что вызывало множество эмоций у всех присутствующих. Также конкурсантки показали свою связь с детьми не только в практической, но и в теоретической части, отвечая на самые заковыристые вопросы о любимых увлечениях детей, их мечтах и желаниях.

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Несмотря на то, что все мамы крайне достойно выступили перед жюри, нужно было выбрать самую выдающуюся женщину. Звание «Самой обаятельной и привлекательной матери» заслужила Виктория Ольнева из Новотитаровской. Вице-мисс стала Аида Назаренко из Первореченской. Титул мисс «Обаяние» заслужила Олеся Агафонова, мисс «Нежность» стала Татьяна Долгушева. Обе мамы проживают в Динской. Мисс «Рукоделие» стала Юлия Коробко из Агронома. Титул мисс «Улыбка» завоевала Оксана Гулько из Красносельского, а мисс «Хозяюшка» стала Мария Лобанова из Старомышастовская. Звание мисс «Творчество» заслужила Ирина Горина, а приз зрительских симпатий достался Юлии Наумовой из Васюринской.

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