В Динской за ночь обворовали 15 машин?

В редакцию «РВС» обратились читатели, которые сообщили, что в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года в Динской, в районе улиц Новой и Кирова обворовали 15 машин, которые стояли во дворах многоквартирных домов.

Мы обратились в полицию, чтобы узнать подробную информацию и уточнить, сколько же автомобилей пострадало на самом деле.

Там сообщили, что «в период с 26.12.2018 по 27.12.2018 в станице Динской по ул. Новой и Кирова зарегистрировано 3 кражи чужого имущества из транспортных средств. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

Также в правоохранительных органах предупреждают, если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 8 (86162)6-15-94 или 102. Своевременное обращение в полицию значительно повышает вероятность установления и задержания преступника, а также возврата похищенного имущества.